Secretaria de Assistência Social realiza palestra sobe o Dia da Consciência Negra - Divulgação

Publicado 23/11/2022 22:24

A Secretaria de Assistência Social de São João de Meriti realizou uma palestra no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila São José, em alusão ao Dia da Consciência Negra (20 de novembro). Cerca de 50 pessoas participaram da atividade e ouviram a escritora Margareth dos Anjos falar sobre racismo estrutural.



“Eu trabalho em São João de Meriti há 23 anos e reparei que a maioria é negra e vive em uma condição vulnerável, por conta do crescimento desordenado da cidade. Então, falar sobre racismo é fundamental para fortalecer a autoestima deles e para eles terem força para seguir, 20 de novembro é a data que a gente reverencia o Zumbi dos Palmares, o grande responsável pela nossa libertação e falar isso é importante nos 365 dias do ano”, comentou a escritora e superintendente Margareth dos Anjos Santos.



A escritora e superintendente Margareth dos Anjos Santos Divulgação

Para a coordenadora do CRAS, Leila Chaves, é importante que as pessoas tomem conhecimento dessa data. “Na maioria das vezes, elas nem sabem o que significa a Semana da Consciência Negra e foi muito bom esclarecer esse assunto. Cada vez mais temos que falar do tema com a população”, disse.



O CRAS da Vila São José fica localizado na Avenida Comendador Teles, 3.199, casa 2, Vila São José e funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.