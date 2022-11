Balanço da pandemia na cidade de São João de Meriti - Reprodução/ Pixabay

Publicado 21/11/2022 23:02

No Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (21), o município de São João de Meriti voltou a apresentar aumento no número de casos por Covid-19. De acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde, o número de novos casos conhecidos de ontem pra hoje foi de 55, elevando o total para 29.666. O total de óbitos permanece em 1.504.



Em atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital Municipal que segue sem nenhum paciente internado.

Os bairros com maior número de casos registrados, até o momento, são: Centro, 946 casos, Jardim Metrópole, 635 casos, e Coelho da Rocha com 396 casos. A maioria dos registros, 24.015, não teve sua localidade informada.

Ao todo, 28.628 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 2 e podem ser descartados 7.630 casos.