Publicado 17/11/2022 20:05 | Atualizado 17/11/2022 20:30

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou nesta quinta (17), a XI Conferência Municipal da Criança e do Adolescente de São João de Meriti, no auditório da Universidade Estácio de Sá, em Vilar dos Teles.



O objetivo foi discutir propostas para a situação dos direitos humanos de crianças e de adolescentes em tempo de pandemia.



A secretária de Assistência Social, Almerinda de Carvalho, destacou a importância do encontro: “Estamos realizando a XI conferência municipal para debater essa temática de grande relevância. Esperamos que esse evento proporcione resultados positivos, melhorando a qualidade de vida de nossas crianças e adolescentes. Não posso deixar de agradecer o prefeito Dr. João, o deputado estadual Valdecy da Saúde e os profissionais por não deixarem faltar assistência para os munícipes durante a pandemia”.



A ação contou com a participação de cerca de 70 alunos matriculados na rede municipal de ensino.



O estudante João Mendes Costa, representando os matriculados na rede municipal de ensino, disse: “Participar dessa ação é de suma importância, pois precisamos de pessoas que lutem pelos nossos direitos. Na minha escola temos o costume de dizer que ninguém melhor que o próprio adolescente para saber do que ele precisa”.

Ao longo do evento foram realizadas rodas de conversa e palestras de assuntos que trataram da relevância de identificar os desafios a serem enfrentados durante e pós pandemia da covid-19, da definição de ações de garantia do pleno acesso de crianças e adolescentes às políticas sociais durante a pandemia e de reflexão sobre as dificuldades vivenciadas pela rede de promoção, proteção e defesa dos direitos para o enfrentamento das violações de direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico, entre outros.



Também integraram a ação a subsecretária de Saúde Drª Malu, o subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial Cláudio Alex, a coordenadora de Programas, Projetos e Serviços Sociais na Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro/Pastoral do Menor Drª Giovana Silva, representantes da sociedade civil e dos direitos das crianças e adolescente.