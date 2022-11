Encontro foi realizado no CCDH Marinheiro João Cândido, em Jardim Meriti - Divulgação

Publicado 16/11/2022 21:26

As eleições das instituições da sociedade civil para o Conselho Municipal de Saúde de São João de Meriti reuniu representantes de diversos segmentos do movimento social. As organizações são membros do Fórum de Saúde Meriti que representam os usuários do SUS.



“A participação popular é fundamental para garantir políticas públicas que atendam os usuários do SUS. Todas as instituições eleitas contam uma história de luta pela saúde pública. Mais uma vitória da democracia e dos moradores de São João de Meriti”, ressaltou o secretário executivo do Conselho de Saúde, Alecir de Jesus.



Foram eleitas: Mitra Diocesana, Igreja Assembléia de Deus de Jardim Metrópoles, Associação Religiosa Taba de Xapana, Pastoral da Criança, Conexão Gato Preto, Associação Comunitária de Moradores da Vila Humaitá, Associação dos Moradores do Conjunto Fronteira e Adjacências, Cruz Vermelha Brasileira de São João de Meriti, ABM - Conselho de Entidades Populares de São João de Meriti, Pastoral da Saúde e Pastoral da Aids.



A coordenadora do Fórum de Saúde Meriti, Lanuzie Juner defende: “Temos a missão de continuar o diálogo entre as instituições da sociedade civil e garantir que a nossa voz seja ouvida pelo poder público municipal. Nós somos usuários do SUS e sabemos a real necessidade da população. Vamos continuar na luta por uma saúde pública que atenda toda população com qualidade e dignidade”.



Os moradores de São João de Meriti podem acompanhar as ações através da página do Fórum de Saúde Meriti nas redes sociais.