A ETA Guandu abastece os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, e Belford Roxo - Acervo / CEDAE

Publicado 16/11/2022 17:38 | Atualizado 16/11/2022 17:39

O fornecimento de água para bairros da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo o município de São João de Meriti, ficará interrompido na próxima semana. A Cedae realizará a manutenção anual na Estação de Tratamento de Água do Guandu, no dia 25/11, entre 4h e 20h.



Segundo informações repassadas, o abastecimento será normalizado gradativamente em até 72 horas, após a conclusão do serviço.



O sistema é responsável pela produção de água tratada para a capital e parte dos municípios da Baixada Fluminense.



A Águas do Rio recomenda que clientes utilizem água apenas para as atividades prioritárias.