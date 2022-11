Meriti convoca toda população para assistir todos os jogos da seleção brasileira no evento Vila Fan Fest - Divulgação/ PMSJM

Meriti convoca toda população para assistir todos os jogos da seleção brasileira no evento Vila Fan FestDivulgação/ PMSJM

Publicado 11/11/2022 15:58

A Prefeitura de São João de Meriti convoca toda população para assistir todos os jogos da seleção brasileira no evento Vila Fan Fest, na Vila Olímpica Municipal.



O evento acontecerá nos dias dos jogos do Brasil, com direito a transmissão ao vivo no telão de LED. Espaço ainda contará com brincadeiras para as crianças. Comidas e bebidas à venda no local, shows e muito mais.



A abertura será no dia 20 de novembro (domingo), a partir das 10h. Datas jogos do Brasil: 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro.



O Vila Fan Fest acontece na Vila Olímpica, Rua Milton s/nº – Grande Rio.