Publicado 10/11/2022 23:30

O município de São João de Meriti abriu alas para coroar a mais nova Rainha de Bateria da Escola de Samba Independente da Praça da Bandeira. Nathália Brito estará à frente da bateria Terremoto abrilhantando com seu charme a Intendente Magalhães em 2023. A festividade aconteceu no último domingo dia (6).



Estavam presentes no evento, que reuniu mais de 300 pessoas, as agremiações Unidos da Ponte, Botafogo Samba Clube e Império Serrano.



A Independente da Praça da Bandeira já decidiu seu samba-enredo para o desfile de 2023: Pindorama “Das Visões do Paraiso ao Trato dos Inocentes a Evolução da Terra Brasilis”.



A escola foi criada a partir do antigo bloco Independente da Praça da Bandeira, quando houve a cessão da vaga do Arrastão de São João, uma das então duas representantes do município. Atualmente, a Independente da Praça da Bandeira está na terceira divisão do carnaval carioca, mais conhecida com série prata.



Trajetória



Nathália é médica, fazendo especialização em endocrinologia. Iniciou no samba com seus amigos assistindo a apuração na quadra da Portela, a energia foi tão contagiante que nunca mais saiu. No último carnaval desfilou na Portela e Grande Rio e para 2023 promete fazer seu melhor carnaval a frente da bateria da Independente da Praça da Bandeira e musa da Acadêmicos de Vigário Geral.

A folia carioca acontece entre os dias 17 e 20 de fevereiro de 2023.