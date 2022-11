Equipe apreendeu farta quantidade de entorpecentes - Divulgação/ PMERJ

Publicado 08/11/2022 23:33

Policiais Militares do 21º BPM prenderam dois traficantes de drogas na Travessa Carmem Campos, em São João de Meriti.



Segundo informações da PM, os indivíduos, que não tiveram as identidades reveladas, foram flagrados armados com pistolas. A equipe apreendeu farta quantidade de entorpecentes no local.



A ocorrência foi registrada na delegacia da região.