Projeto Olho D’Água marca fim de semana com educação ambiental em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 08/11/2022 16:08

O último fim de semana em São João de Meriti recebeu a mostra itinerante “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais”, que aconteceu na Praça da Matriz. Com o tema “Ciclo da água e sua importância para a vida humana e de todos os seres vivos”, o projeto teve como intuito despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos de forma lúdica e transformadora.



“Eu gostei muito da exposição, que fala sobre o tratamento da água e do esgoto. Também foi dito como é importante manter o meio ambiente bem cuidado. A maquete que eu vi, dentro do caminhão, é muito interessante. Os óculos virtuais também foram uma ação muito legal, serviu para a gente ver como devemos manter a nossa cidade limpa”, relatou Camila Andrade de Moura, de 8 anos.



A bordo de um tech-truck, um caminhão interativo composto de atividades lúdicas com foco na educação ambiental, a mostra atraiu pessoas de todas as idades. Com uma multiplataforma digital, que contou com ferramentas artísticas interativas, realidade virtual e até cinema ao ar livre, a apresentação foi inteiramente grátis.

A exposição é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo, produzida pela 3 Apitos Cultura e tem apoio da Águas do Rio e do Instituto Aegea, com apoio da prefeitura meritiense.