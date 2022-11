Meriti recebe espetáculo "Memórias de uma Maré Cheia" trazendo um híbrido de afeto e ancestralidade - Divulgação

Meriti recebe espetáculo "Memórias de uma Maré Cheia" trazendo um híbrido de afeto e ancestralidade

Publicado 04/11/2022 13:52

Através da dança, poesia, fotografia e música, o espetáculo teatral “Memórias de uma Maré Cheia” convidará o público de São João de Meriti a refletir sobre o lugar da memória como um processo de resiliência.



A artista Thais Ayomide, em graduação de Dança pela UFRJ, aponta que queria transformar a memória em movimento. “Me surge então essa reflexão: como dançar memória? E mais do que isso: como dançar memórias de um corpo preto? Corpo esse marcado por ausências, por violências e por apagamentos históricos e sociais. A narrativa das mães pretas me responde esses questionamentos com muito afeto”, ela explica, exaltando a figura da mulher negra e suas construções ancestrais de matrizes africanas.



Memórias de uma Maré Cheia aborda diversos temas que marcam e caracterizam experiências de subjetividades da população preta, desde memórias transatlânticas, experiências maternas, às inúmeras violências e violações de direitos que corpos negros vivem historicamente, como desigualdades de acessos e intolerância religiosa.



Ultimamente o Sesc Meriti traz para a cidade espetáculos que possibilitam aos presentes a reflexão e a construção cultural.



“A montagem é um convite a refletirmos sobre construções impostas a corpos negres e como esses corpos através das suas vivências tecem novos começos”, destacou a produtora.



“Memórias de uma Maré Cheia” estará em cartaz no Sesc Meriti, sábado, 5 de novembro, às 19h.



Endereço: Av. Automóvel Clube, 66 - Centro, São João de Meriti - RJ

Classificação: 12 anos.