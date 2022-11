Três máquinas, do tipo caça-níquel, foram encontradas em pleno funcionamento - Divulgação

Três máquinas, do tipo caça-níquel, foram encontradas em pleno funcionamento Divulgação

Publicado 01/11/2022 18:25

Uma equipe do 21° BPM encontrou três máquinas, do tipo caça-níquel, em pleno funcionamento em estabelecimento na Rua Hilda Lima, no Centro de São João de Meriti.



O responsável, identificado como Lucas de Souza Mendes, foi detido e encaminhado, junto ao material apreendido, à 64ª DP (São João de Meriti).



Ele foi autuado no artigo 50 da lei de contravenção penal, ouvido e liberado.