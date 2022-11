Águas do Rio reúne lideranças comunitárias femininas em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 01/11/2022 15:02

A Águas do Rio convidou lideranças comunitárias femininas para uma palestra sobre a saúde e o bem-estar da mulher. O encontro foi realizado na base de São João de Meriti, e contou com dicas de prevenção, cuidados e muita troca de informação sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero.

De acordo com Marley Lima, coordenadora de Responsabilidade Social na Águas do Rio, essa ação faz parte do programa Afluentes, que promove um canal de comunicação direto com os líderes comunitários. “Reunir essas mulheres para falar dos assuntos que permeiam o Outubro Rosa é dar subsídios para pessoas importantes das comunidades, que têm uma voz ativa, poderem propagar isso em suas regiões. Esse tipo de iniciativa mostra nosso cuidado e preocupação com o morador”.

A palestra foi ministrada pela enfermeira obstetra Vanessa Damaso, que reforçou ainda a importância de ser mantida a rotina de exames ginecológicos, como mamografia, ultrassonografia de mama e transvaginal.

Zilda Camargo, líder comunitária do Parque Araruama e moradora da localidade, aproveitou o momento para tirar dúvidas sobre o tema. “Eu achei a reunião muito produtiva, aprendi coisas que eu realmente não sabia. Já fui em muitos outros encontros sobre Outubro Rosa, estive em tantas outras palestras, mas essa daqui me trouxe informações além do que eu já sabia sobre câncer de mama. Foi agregador, saio daqui muito esclarecida”, enfatiza.