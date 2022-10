Reunião do Conselho Municipal de Saúde (2019) - Reprodução

Publicado 28/10/2022 19:06

O Conselho de Saúde de São João de Meriti está com inscrições abertas para seu processo eleitoral.



As entidades ou instituições de usuários do SUS (sociedade civil), profissionais e prestadores da saúde que desejam participar poderão se inscrever no prazo de 27/10 a 04/11, das 9h às 17h, na Rua Antero Pinto Pereira Lt. 20 Q. 52 - Jardim Meriti, São João de Meriti - RJ.



O papel dos representantes é atuar na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde na cidade.



Para o secretário geral do Conselho, Alfredo Marangoni, é importante que os interessados em participar façam a inscrição. “Esse é um processo democrático muito importante para a saúde pública do nosso município. É a luta de um SUS fortalecido com a participação de usuários, profissionais, prestadores e governo”, ressalta.



Mais informações pelo WhatsApp 96508-8983.