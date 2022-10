O CRAS é a porta de entrada das famílias para a Política de Assistência Social - PMSJM

Publicado 26/10/2022 15:32

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou na tarde desta terça-feira, 25, do evento “Outubro Rosa”, direcionado às mulheres que frequentam o CRAS.



O espaço escolhido foi o Centro de Referência de Assistência Social, em Éden.



O objetivo do encontro foi conscientizar sobre a importância do autoexame, dos exames de mamografia e do acompanhamento médico.



Segundo a pasta, a reunião contou com a participação de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e de Assistência Social.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada das famílias para a Política de Assistência Social. O espaço garante acesso aos direitos sociais das famílias que estão em situação de vulnerabilidade ou risco social.