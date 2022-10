Os atendimentos do Cemarc e do Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia já foram iniciados - Divulgação/ PMSJM

Publicado 24/10/2022 12:31

A Prefeitura de São João de Meriti está ampliando o acesso a serviços de Saúde na cidade com a inauguração das novas instalações do Centro de Marcação de Consultas e Exames (Cemarc) e do Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia, nesta segunda-feira (24).



O prédio, de 900 metros quadrados e três andares, passou por uma reforma completa. Além da reestruturação, o edifício ganhou elevador, nova iluminação e foi climatizado.



A unidade de atenção oncológica, que funcionou por três anos no posto de saúde da Vila São João, atende a cerca de 1.500 pessoas por mês. O atendimento, voltado ao diagnóstico precoce e à prevenção da doença, é realizado com consultas em ginecologia, urologia, mastologia, estomatologia e psicologia. Também são feitas pequenas cirurgias, coleta de preventivo ginecológico e fisioterapia pélvica.



O prédio, de 900 metros quadrados e três andares, passou por uma reforma completa Divulgação/ PMSJM

O Centro de Marcação de Consultas e Exames (Cemarc) também foi completamente reestruturado e voltará a funcionar para a marcação de exames, agendamentos de consultas ambulatoriais dentro do município, de especialidades no Sistema Estadual de Regulação (SER), Sisreg e de cirurgias.



Funcionamento:



Cemarc: de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.



Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia: de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.