Prefeito de São João de Meriti, Dr. João Reprodução/ Facebook PMSJM

Publicado 20/10/2022 20:54 | Atualizado 20/10/2022 23:54

O prefeito de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, anunciou hoje (20), no início da tarde, pelas redes sociais dele e da prefeitura a criação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o chefe do Executivo, o feito é histórico na cidade.



A mensagem nº 25 de 2022, que está sendo protocolado hoje na Câmara de Vereadores, alcança todos os trabalhadores do setor e é uma demanda antiga, pelo menos desde 1998, da categoria.



O prazo de autorização do processo legislativo é de 45 dias. Dr. João falou sobre a valorização do trabalho da pasta: “São profissionais competentes e dedicados, que têm levado a nossa Secretaria de Saúde com muito empenho e dedicação. Isso ficou claro durante os anos de 2020 e 2021 quando mostraram competência, técnica e, principalmente, muita garra para salvar muitas vidas em São João de Meriti”.



Após a aprovação da lei, o município também vai publicar a realização de um concurso público para a Saúde.