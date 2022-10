Centro de Marcação de Consultas e Exames (Cemarc) eCentro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia - Divulgação

Centro de Marcação de Consultas e Exames (Cemarc) eCentro de Prevenção e Diagnóstico em OncologiaDivulgação

Publicado 19/10/2022 18:56

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, reinaugura o Centro de Marcação de Consultas e Exames (Cemarc) e inaugura o Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia.



O prédio que a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São de Meriti ocupa no Centro da cidade passou por uma reforma completa. Além da reestruturação, o edifício ganhou elevador, nova iluminação e foi climatizado. O novo espaço vai trazer muito mais conforto a quem precisa marcar exames e consultas e cuidar da saúde para prevenir o câncer.



Segundo a pasta, a unidade de atenção oncológica, que funcionou por três anos no posto de saúde da Vila São João, e atende a cerca de 1.500 pessoas por mês, faz um trabalho premiado em nível nacional pelo Ministério da Saúde. O atendimento, voltado ao diagnóstico precoce e à prevenção da doença, é realizado com consultas em ginecologia, urologia, mastologia, estomatologia e psicologia.



A partir desta sexta-feira (21), o setor funcionará no novo endereço com aumento da capacidade de atendimento dos serviços já existentes, além da realização de biópsias, mamografia, densitometria óssea e ultrassonografia feitas com equipamentos de última geração.



O Centro de Marcação de Consultas e Exames (Cemarc) também foi completamente reestruturado e voltará a funcionar para a marcação de exames, agendamentos de consultas ambulatoriais dentro do município, de especialidades no Sistema Estadual de Regulação (SER), Sisreg e de cirurgias.



Ainda segundo a pasta, no local funcionará, ainda, um novo polo do Programa Melhor em Casa, que atende casos de pacientes que têm limitações físicas que os impedem de se deslocar. O programa possui uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, dentre eles, médicos, fisioterapeutas, nutricionista, enfermeiros e técnicos, assistente social, fonoaudiólogo e dentista.



Funcionamento:

Cemarc: de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.

Para atendimento no Cemarc é necessário ter em mãos o pedido médico específico, cópia dos documentos e dos exames.



Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia: de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.

Para atendimento é necessário levar identidade, CPF, cartão SUS, encaminhamento médico e comprovante de residência.