Shopping Grande Rio promove tatuagens durante o Outubro Rosa - Divulgação

Shopping Grande Rio promove tatuagens durante o Outubro RosaDivulgação

Publicado 18/10/2022 23:56

Em defesa da autoestima das mulheres que enfrentam a luta contra o câncer de mama, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, realiza uma ação social em parceria com estúdio de arte corporal Gustavo Tattoo.

Nos dias 19 e 26 de outubro, serão realizadas tatuagens do Laço Rosa, símbolo da luta contra a doença. O atendimento acontece a partir das 14h.

Ainda em apoio ao movimento “Outubro Rosa”, o Shopping Grande Rio mantém, até o fim do mês, a claraboia da Praça de Alimentação iluminada com a cor rosa para conscientizar o público sobre a importância da prevenção e do tratamento do câncer de mama, modalidade que mais atinge as mulheres no mundo.

A ação social contempla mulheres e seus parentes de primeiro grau. Mas ela possui vagas limitadas.