Da esquerda para a direita: Rogério Fernandes, vereador; prefeito Dr.João; Valdecy da Saúde, deputado estadual e Bebeto, deputado federal - Beto Oliveira

Da esquerda para a direita: Rogério Fernandes, vereador; prefeito Dr.João; Valdecy da Saúde, deputado estadual e Bebeto, deputado federalBeto Oliveira

Publicado 18/10/2022 19:10 | Atualizado 19/10/2022 05:51

A Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), deu início às obras de drenagem do braço do Rio Sarapuí, na comunidade do Dick.



O objetivo da ação é descongestionar os canais e reduzir os danos causados pelas chuvas de verão.



O prefeito Dr. João destacou a importância das obras e a atuação irrestrita do governador. “Estamos fazendo mais uma vez a limpeza do braço do Rio Sarapuí. O verão está chegando e, com ele, as grandes chuvas que podem causar inundações com prejuízo financeiro, material e psicológico aos moradores. Essa ação foi um pedido do nosso deputado estadual junto ao governador que, por meio do Instituto Estadual do Ambiente, está fazendo esse importante trabalho”.



O chefe do executivo está se referindo ao deputado estadual Valdecy da Saúde, que visitou a região acompanhado do deputado federal Bebeto e do vereador Rogério Fernandes. “Esse quarteto do bem vem trabalhando muito para promover qualidade de vida e bem-estar para população. Também não posso deixar de agradecer ao prefeito Dr. João e ao governador Cláudio Castro por todo apoio e investimentos feitos no município. A obra de desassoreamento do braço do Rio Sarapuí é fruto da parceria com o executivo que, juntos, estão promovendo grandes benfeitorias”, completou Valdecy.



Desassoreamento do braço do Rio Sarapuí na comunidade do Dique Beto Oliveira

A moradora Fernanda Machado comentou sobre o quanto a obra beneficiará a localidade: “É com muita alegria que acompanho todas as obras realizadas aqui. Agora temos a certeza de que as chuvas não irão mais prejudicar os moradores. Não posso deixar de agradecer ao prefeito Dr. João, ao deputado estadual Valdecy da Saúde e ao governador Claudio Castro, ambos são peças fundamentais dessa grande realização”.