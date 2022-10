Alunos da educação infantil participam da semana da criança no SESC - Débora Vitória

Publicado 19/10/2022 10:00

Alunos da educação infantil participaram de uma série de atividades durante a semana da criança no Sesc de São João de Meriti. Projeto inédito proporcionou lazer para mais de 1000 alunos da rede municipal pela primeira vez, segundo a pasta.



A ação da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) ofertou shows, oficinas, pintura facial e muito mais. No espaço recreativo, estavam expostos brinquedos gigantes, que foi a grande novidade do evento.



O objetivo da pasta foi realizar a defesa da cultura da infância no território de São João de Meriti, ressaltando a importância do brincar. Por dia, o espaço recebeu cerca de 200 alunos, selecionados por 22 escolas participantes.



“No ano passado, estávamos saindo de uma pandemia e muitos projetos foram adiados. Então, ver os nossos alunos brincando e aproveitando um espaço como esse me deixa muito feliz, pois o brincar é essencial na vida deles”, destacou o secretário de Educação, José Carlos.



Os pequenos também receberam orientações importantes sobre a saúde bucal.