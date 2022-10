Praça Devalcy Santos Miranda, no bairro Jardim Metrópole - Edgar Maciel

Praça Devalcy Santos Miranda, no bairro Jardim MetrópoleEdgar Maciel

Publicado 21/10/2022 16:42 | Atualizado 21/10/2022 22:42

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio das Secretarias Municipais de Obras e de Serviços Públicos, entregou à população mais um equipamento de lazer: a Praça Devalcy Santos Miranda, no bairro Jardim Metrópole. A obra durou cerca de três meses.



O lugar antes estava abandonado e era utilizado como depósito de lixo. O espaço agora conta com piso tátil, pista de caminhada, mesas e cadeiras, brinquedos e aparelhos de ginástica para a terceira idade.



“Estou muito feliz em poder entregar mais um equipamento de lazer. Essa parceria entre o Valdecy e o governador tem promovido grandes melhorias aqui na cidade. Hoje, nossa gestão é uma das mais bem avaliadas no estado do Rio de Janeiro. Estamos vivenciando um momento único na história política de São João de Meriti. Política é coisa séria e meu objetivo é promover qualidade de vida para os munícipes”, comentou o prefeito, Dr. João.



Da esquerda para a direita: Rogério Fernandes, vereador; Kelly Miranda, nora do homenageado; Denilson Miranda, filho do homenageado; Dr.João, prefeito; Thamires Miranda, neta do homenageado; Denise Miranda, filha do homenageado e Karine Miranda, neta do homenageado Edgar Maciel

A escolha do nome é uma homenagem a um dos moradores mais antigos e conceituados da localidade, o senhor Devalcy dos Santos Miranda.



O deputado estadual Valdecy da Saúde, grande colaborador das diversas melhorias promovidas pelo atual governo, discursou para público presente: “Dr. João é o grande idealizador deste momento que estamos vivendo. Eu só tenho que agradecer essa sincronia existente com o executivo. Todos nós estamos de mãos dadas e trabalhando muito em prol do povo. Chegamos à conclusão de que a união de forças é a chave para transformação da vida da população”.



A inauguração contou com a participação dos moradores do bairro, do prefeito Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde, do deputado federal Bebeto, da maioria do secretariado, de vereadores, entre eles, Rogério Fernandes.

Da esquerda para a direita: Bebeto, deputado federal; Miltinho, vereador; Valdecy da Saúde, deputado estadual; Rogério Fernandes, vereador; prefeito, Dr.João e Ernani Aleixo, vereador Edgar Maciel



A pasta reforçou que toda a cidade está recebendo obras de infraestrutura e várias outras melhorias.

A pasta reforçou que toda a cidade está recebendo obras de infraestrutura e várias outras melhorias.