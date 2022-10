São João de Meriti inaugura Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia - Divulgação/ PMSJM

Publicado 25/10/2022 15:36

São João de Meriti ganhou um Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia, no Centro do município. O prédio, de 900 metros quadrados e três andares, passou por uma reforma estrutural completa e ganhou elevador, nova iluminação e climatização. O objetivo é trazer mais conforto à população que precisa usar todos esses serviços.



O atendimento, voltado ao diagnóstico precoce e à prevenção do câncer, é realizado por meio de consultas em ginecologia, urologia, mastologia, estomatologia, psicologia e de exames (biópsias, mamografia, densitometria óssea e ultrassonografia) com os equipamentos mais modernos do mercado brasileiro, segundo a pasta.



No local, também volta funcionar a Central de Marcação de Consultas e Exames e também o Programa Melhor em Casa.

Espaço conta com os equipamentos mais modernos do mercado brasileiro Divulgação/ PMSJM

O prefeito Dr. João falou da importância da inauguração: “A entrega desse equipamento é a realização de um sonho. Hoje, estamos entregando o mais moderno centro de diagnóstico da Baixada Fluminense. Essas unidades são um marco para a cidade e um legado para a Saúde do município. Só quem tem ou teve câncer sabe o quanto isso é assustador. A ideia saiu do meu coração, conseguimos verba estadual com o apoio do deputado Valdecy e agora tudo que idealizei virou realidade. E mais, a extensão dessa unidade será no terceiro e no quarto andar do Hospital Municipal, que está em obras, e lá teremos tratamento, cirurgia, quimioterapia e radioterapia”.



O deputado estadual Valdecy da Saúde, articulador da parceria entre o legislativo e o executivo estadual, que trouxe 10 milhões de reais só para unidade, fora os 700 milhões de reais investidos em obras no município, discursou: “O prefeito Dr. João é o grande idealizador deste momento que estamos vivendo. Essa parceria entre mim, o prefeito e o governador tem promovido grandes melhorias aqui na cidade. A entrega desse equipamento é o cumprimento de uma antiga promessa de campanha, e essa inauguração pode ser considerada um dos maiores avanços na saúde local”.



Ação contou com a participação do deputado estadual Valdecy da Saúde, Dr. João, Marcia Lucas, deputado federal Bebeto da Veggi, de vereadores, dos secretários, de subsecretários, de funcionários da saúde e da população Divulgação/ PMSJM

Também durante o evento, a secretária de Saúde, Márcia Lucas, destacou a atuação da pasta: “A nossa expectativa é dobrar o número de atendimentos, sem a necessidade de encaminhar nossos munícipes para outras localidades do estado. Eu só tenho que agradecer ao prefeito Dr. João e ao Valdecy”.



O endereço do Cemarc e Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia é Rua Valério Villas Boas, nº11, Centro de São João de Meriti. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h para o Cemarc e das 8h às 17h para Oncologia.