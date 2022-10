Prefeitura de São João de Meriti - Divulgação/PMSJM

Publicado 26/10/2022 23:04

A Prefeitura de São João de Meriti decreto ponto facultativo nas repartições públicas durante os dias 27 e 28 de outubro.

Apesar do ponto facultativo do “Dia do Servidor Público”, a Secretaria de Saúde informou que o atendimento no Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia, um dos serviços essenciais de saúde, estará funcionando normalmente das 8h às 17h.

O endereço é Rua Valério Villas Boas, 11 - Centro de São João de Meriti.