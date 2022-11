Praça da Matriz, São João de Meriti - Divulgação

Publicado 03/11/2022 14:10

O Projeto do TJ para jovens carentes chegou ao Fórum de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A experiência profissional supervisionada é uma forma de inserção desses adolescentes no mercado de trabalho.



Os inscritos no projeto Jovens Mensageiros atuam na circulação de documentos, expedientes, triagem e conferência de envelopes e recebimento das guias de postagem. Assim, contribuem para a celeridade processual e ajudam no funcionamento do Setor de Malote.



O Jovens Mensageiros foi desenvolvido pelo Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade (Deape) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).



O projeto do TJ-RJ já conta com 90 jovens. Metade deles trabalha no Fórum Central, no Centro do Rio.