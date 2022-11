Morador do bairro Jardim Meriti foi premiado no campeonatos de jiu-jítsu - Arquivo Pessoal

Morador do bairro Jardim Meriti foi premiado no campeonatos de jiu-jítsuArquivo Pessoal

Publicado 03/11/2022 23:26 | Atualizado 04/11/2022 01:27

Aos 14 anos de idade, o meritiense Isaac Manhães coleciona alguns espaços em filmes e livros, se tornando uma referência e inspiração para outras crianças com autismo. O morador do bairro Jardim Meriti representará um jovem especial no filme “Não me subestime”, foi consagrado Mister Especial Meriti 2018 e recentemente foi premiado no campeonatos de jiu-jítsu e basquete do município.



Para Isaac, ser referência é motivo de orgulho: “Não gosto que me limitem. Tudo que está ao meu alcance, eu vou lá e busco fazer o meu melhor. No esporte, por exemplo, já fiz aulas na prefeitura, Vila Olímpica, e já fui medalhista. Quero mostrar que todos nós autistas podemos alcançar nossos objetivos”.



O meritiense foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) aos 2 anos e onze meses. Com ajudas e terapias ao longo da vida, o jovem é fonte de superação a cada instante.



Convidado pelo produtor e diretor Alexandre Alves, o meritiense contracenará com o influencer Rodrigo Oliver e a ex-bbb Sol Vega.



Principal incentivadora de Isaac, a mãe Marcela destaca a necessidade da inclusão autista em todos as áreas da vida: “Com o esporte praticado na pasta municipal, o desenvolvimento e forma de crescimento é notório. O incentivo que o município tem em incluir os jovens no esporte é de se orgulhar. Já fui procurada por várias mães que gostaram da história do meu filho e se inspiraram. Para minha família esse é nosso principal foco”.

Isaac Manhães e Marcela Manhães Arquivo Pessoal



Após o destaque em Meriti, o jovem passou a ser requisitado para entrevistas em revistas e programas de TV. Neste ano, será lançado um livro inspirado em sua vida. Após o destaque em Meriti, o jovem passou a ser requisitado para entrevistas em revistas e programas de TV. Neste ano, será lançado uminspirado em sua vida.