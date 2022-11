Baixada Fluminense recebe maior festival de torresmo do Brasil - Divulgação

Publicado 03/11/2022 21:18 | Atualizado 03/11/2022 21:19

O Shopping Grande Rio, em Meriti, será palco do maior Festival de Torresmo do Brasil entre os dias 03 e 06 de novembro. Festival oferece ainda estandes de chopp artesanal e shows para vários gostos. Entrada gratuita.



Joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil e panceta, entre outras delícias, estarão no cardápio dos cerca de 20 expositores (food trucks e barracas).



O chef especialista em carne de porco, Adan Garcia é embaixador do festival. No menu, seu premiado Baião de Dois e o Arroz Carreteiro, que tem agradado paladares pelas edições do evento.



“Estamos bem otimistas para essa edição e esperamos mais de 50 mil pessoas ao longo dos quatro dias. É um evento que vem conquistando cada vez mais o público pelo Brasil “, comenta Eduardo Bueno, organizador do festival.



O Shopping Grande Rio está localizado na Rua Maria Soares Sendas, 365, Venda Velha - São João de Meriti. Horário: das 12h às 22h.