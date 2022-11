Firjan SENAI abre inscrições para 241 cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional em todo o estado do Rio - Vinicius Magalhaes

Publicado 06/11/2022 10:00

O Programa Emprega Mais da Firjan está com 1.200 vagas abertas em cursos gratuitos de Educação Profissional. Para a matrícula nesta edição do programa está dispensada a autodeclaração de baixa renda.



Há cursos de fotógrafo, almoxarife, assistente administrativo, caldeireiro, eletricista, serralheiro, operador de empilhadeira, mecânico de aparelhos de climatização e refrigeração, entre outros.





As inscrições devem ser realizadas na plataforma do SENAI . Nela, o interessado deve selecionar o estado do Rio de Janeiro e consultar a sessão de “cursos grátis”.

“O objetivo principal do programa é contribuir para o aumento da produtividade do trabalho, do desempenho profissional e da empregabilidade, por meio da oferta gratuita de cursos de Educação Profissional”, ressalta Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.