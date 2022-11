Assaí inaugura nova loja em São João de Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 09/11/2022 18:02

Mais de 400 vagas temporárias estão disponíveis no Assaí Atacadista São João de Meriti. As oportunidades de atuação no período de festas representam uma possibilidade de renda nos últimos meses do ano e contam com possibilidade de efetivação.

Entre as funções disponíveis estão a de Operador de Caixa, Repositor de Mercearia, Repositor de Perecíveis, Repositor de FLV (frutas, legumes e verduras), entre outras.

O processo seletivo é híbrido e para participar, é necessário ter em mãos, RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail e se cadastrar, até o dia 13 de novembro.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 - inclusive aos finais de semana e no período tarde e noite - entre 22 de novembro e 31 de dezembro.