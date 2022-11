Testes rápidos na população de São João de Meriti - PMSJM

Testes rápidos na população de São João de Meriti PMSJM

Publicado 09/11/2022 20:59

A Prefeitura de São João de Meriti divulgou novos postos para a realização de testes rápidos da Covid-19. A testagem acontece das 8h às 17h.



Segundo a pasta, caso o meritiense apresente algum sintoma como febre, falta de ar, fadiga ou tosse, o mesmo deve procurar atendimento em uma das unidades de saúde do município.



As unidades que ofertam o teste são ESF Vila São José, ESF Vila Tiradentes, ESF Vila União, ESF Vila Norma, ESF Vila São João, ESF Novo Rio, ESF Coelho da Rocha, ESF Vila Jurandir, ESF Tucão, ESF Porto Alegre, ESF Coelhinho, ESF Araruama, ESF Sarapuí, ESF Vila Rosali, ESF Parque Alian e ESF Tibagi.



Vacinação



O município segue com a campanha de vacinação contra a covid-19 nesta semana. A pasta reforça que todos os seis pontos de vacinação estão aplicando a primeira e segunda dose, além da dose de reforço e a segunda dose da dose de reforço. O atendimento acontece entre 8h e 15h.



Para a vacinação, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto.