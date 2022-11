Acusada foi localizada no bairro Jardim Metrópole - Pixabay

Publicado 09/11/2022 18:11

Policiais civis prenderam uma mulher em flagrante pelo crime de roubo. Ela foi localizada no bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti.



Após trabalho de investigação do Setor de Inteligência, a equipe chegou até o endereço onde a mesma estava. No local, foi apreendido o bem roubado.



Após os procedimentos, a acusada foi encaminhada ao sistema prisional. A identidade não foi divulgada.