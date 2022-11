Festival Literário Internacional Da Diáspora Africana São João de Meriti - Reprodução

Publicado 10/11/2022 19:09

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) sedia, de 16 até 20 de novembro, no Campus São João de Meriti, a 10ª edição do Festival Literário Internacional da Diáspora Africana (10º FLIDAM).





As inscrições para o Festival podem ser feitas no site: https://doity.com.br/flidam10 , onde o participante também poderá conhecer o perfil de alguns dos palestrantes, homenageados, oficineiros, artistas e intelectuais que já confirmaram presença no festival.

Para o Curador da 10º FLIDAM, professor Rodney Albuquerque, "não se trata apenas de um encontro literário, e sim de um conjunto de expressões da contemporaneidade cultural da Baixada Fluminense, em que é possível compreender as relações institucionais e o resultado do desenvolvimento intelectual da nossa gente".



A 10ª edição do festival tem realização da parceria entre a Academia de Letras e Artes de São João de Meriti (ALASJM) e o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), com apoio da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), do Serviço Social do Comércio (Sesc) de São João de Meriti, da Sincovame e Fecomércio.