‘Águas do Rio com Você’ oferece condições especiais de pagamento na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 10/11/2022 13:59

O projeto ‘Águas do Rio com Você’ oferece condições especiais de pagamento e serviços exclusivos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Durante os dois dias de evento, a concessionária vai oferecer água para o público, através de bebedouros e mochileiros, e realizar atividades lúdicas com as crianças.



Além disso, estarão disponíveis os serviços de renegociação de dívidas, cadastro para novas ligações e emissão de segunda via de conta. Entre os benefícios exclusivos, serão oferecidas condições especiais como descontos, parcelamentos e entradas flexíveis.



“Estamos iniciando uma série de ações do Águas do Rio com Você nas praças da Baixada. O objetivo é estar cada vez mais próximos dos moradores, levando os nossos serviços e facilitando a rotina do consumidor”, explicou o diretor-superintendente, Luiz Fabbriani, que atua na Baixada Fluminense.



Para efetuar a negociação, é necessário que o cliente apresente documento de identidade (RG), CPF ou uma conta de água.



Nos próximos dias, o ‘Águas do Rio com Você’ estará na Praça Rui Barbosa, Centro, Nova Iguaçu.