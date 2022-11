Shopping Grande Rio em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 13/11/2022 13:00

O Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, inaugura sua decoração “Mundo Bita e o Grande Natal” no dia 14 de novembro. O tema se inspira no desenho musical que é fenômeno entre as crianças. A ação do maior shopping da Baixada começa às 10h30 com uma apresentação da Orquestra Clássica Som da Vila da Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva. Na sequência, é a vez do convidado principal da festa: o Papai Noel, que chega acompanhado por Bita.



A grande atração do “Mundo Bita e o Grande Natal” no Shopping Grande Rio é a roda gigante de 12 metros.



“É com muita alegria que inauguramos mais um período natalino. Preparamos tudo com muito carinho e esperamos trazer a magia do Natal, para que esse momento seja especial para todos. A escolha do personagem Bita, criação de um artista pernambucano, valoriza o sentimento de união e o afeto na família”, afirma Felipe Coutinho, Superintendente do Shopping Grande Rio.



A fachada acompanha a decoração Natal do Mundo Bita, trazendo os “bigodes vermelhos” do protagonista da história, levando ainda mais a magia do tema para o Natal do Shopping.



A inauguração da decoração “Mundo Bita e o Grande Natal” e chegada do Papai Noel no Shopping Grande Rio acontece no dia 14 de novembro, a partir das 10h30.



O Shopping Grande Rio está localizado na Rua Maria Soares Sendas, 111 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ. Evento é gratuito.