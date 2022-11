População pode solicitar o sreviço no WhatsApp ou disque- Serviços Públicos - Divulgação/ PMSJM

Publicado 22/11/2022 23:46 | Atualizado 22/11/2022 23:47

A Prefeitura de São João de Meriti realizou a retirada de entulhos em mais de 20 ruas da cidade. A pasta reforçou que os serviços são essenciais para manter a cidade limpa e solicita aos munícipes que não descarte lixo de forma irregular.



A Secretaria de Serviços Públicos informa que vem trabalhando em ações preventivas para evitar transtornos aos moradores.



Locais contemplados: Avenida Comendador Teles, Calçadão de éden, Rua da Matriz, Praça do Pet, Avenida Fluminense, entre outros.



Caso as equipes não tenham passado ou o meritiense está com lixo acumulado, chama a pasta no direct ou solicite no WhatsApp 99973-4333 ou disque- Serviços Públicos 3752-3852 ou denuncie através da ouvidoria 2651-1001.