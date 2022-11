Assaltante foi preso na Rua Florisbela, em Agostinho Porto - Reprodução/ 21º BPM

Publicado 22/11/2022 18:23 | Atualizado 22/11/2022 21:23

Policiais Militares do 21º BPM prenderam um criminoso minutos após roubar um automóvel no município de Belford Roxo, Baixada Fluminense. A identidade do acusado não foi divulgada.



Segundo informações da equipe, o flagrante aconteceu na Rua Florisbela, em Agostinho Porto, São João de Meriti.



Com ele, uma arma de fogo e celulares foram apreendidos, além do veículo recuperado.



A ocorrência foi registrada na delegacia da região.