Alunos da rede municipal de São João colhem verduras para merenda - Divulgação

Publicado 23/11/2022 20:25 | Atualizado 23/11/2022 21:26

Cerca de 50 alunos da rede municipal de São João de Meriti, com idade entre 9 e 13 anos de idade, participaram da colheita de couves e alfaces no Horto Comunitário do Parque Analândia. As hortaliças colhidas serão usadas na merenda escolar das unidades escolares da região: Escola Municipal Amélia Barbosa de Moura, E.M. Deputado Lucas de Andrade e E.M. Edilberto Ribeiro de Castro.



“Trazer essas crianças para participarem da ação é de suma importância, pois temos a oportunidade de apresentar os benefícios do cultivo sem o uso de agrotóxicos e trabalhar a sustentabilidade. É preciso repensar hoje para que as futuras gerações tenham um lugar melhor para viver. Esse trabalho é possível porque o nosso prefeito, Dr. João, apoia essa causa”, destacou o secretário de Ambiente André Mazzoni.



Localizado na Rua Tapajós, o espaço conta com mais de 264 metros quadrados de área construída e é administrado pela Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura de São João de Meriti.



A primeira horta comunitária em São João de Meriti foi um pedido do deputado Valdecy da Saúde, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

“É motivo de muito orgulho ver um local que estava abandonado, com esgoto a céu aberto, se tornar uma belíssima horta e abastecer a cozinha das escolas do nosso município. Através de uma indicação feita por mim, além de proporcionar uma alimentação de qualidade a nossas crianças, elas também podem participar do processo de plantio e colheita, dando mais valor aos alimentos. Obrigado, governador Cláudio Castro e prefeito Dr. João”, destacou o deputado.

O secretário de Educação, José Carlos, esteve presente à ação e falou com os alunos do valor de uma boa alimentação: “Quando esses tipos de alimentos forem oferecidos a vocês, não deixem de consumir, pois é fundamental para o desenvolvimento de todos”.

Da esquerda para a direita: José Carlos, secretário de Educação e André Mazzoni, secretário de Ambiente e Sustentabilidade Divulgação