Novas instalações para comércio popular de Vilar dos Teles Edgar Maciel

Publicado 24/11/2022 15:06 | Atualizado 24/11/2022 20:07

O comércio popular de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, receberá melhorias. Em reunião com ambulantes, o prefeito Dr. João apresentou as novidades realizadas no camelódromo do tradicional centro comercial da cidade e a equipe da Secretaria de Ordem Pública deu continuidade ao processo de regularização do trabalho dos vendedores autônomos que atuam no local.



O espaço contará com 48 boxes, divididos em seis contêineres, com oito repartições em cada um deles.



“A reforma desse espaço é o cumprimento de uma promessa de campanha. O nosso objetivo é humanizar o trabalho ambulante no município”, comentou Dr. João que também conversou com a plateia sobre os direitos e deveres de todos que usam o espaço.



Essas melhorias também foram promovidas com o apoio do deputado estadual Valdecy da Saúde, presente à reunião e colaborador para aquisição de verbas junto ao governo do estado. “Hoje, juntamente com o Dr. João e o governador Cláudio Castro estamos mudando a história do comércio local. Sabemos do compromisso de vocês e não iremos permitir que sofram qualquer tipo de cobrança ou represália. Nosso objetivo é transformar São João de Meriti em uma cidade acolhedora e facilitadora para todos que residem aqui”, comentou.



Da esquerda para a direita: Valdecy da Saúde, deputado estadual e o prefeito Dr. João Edgar Maciel

Também participou da reunião o secretário de Ordem Pública, coronel D´Ambrosio; o subsecretário de Integração Operacional, Coronel Macedo; Welbert Peixoto, chefe de gabinete do prefeito e Altair Soares, presidente do Meriti Previ.