Águas do Rio oferece atendimento na porta de casaDivulgação

Publicado 24/11/2022 12:43 | Atualizado 24/11/2022 20:08

Equipes de Cadastro e Comercial da Águas do Rio estão atuando em diversos bairros da Baixada Fluminense, com o objetivo de ampliar a base de dados da empresa, além de oferecer a negociação de possíveis débitos com condições especiais para pagamento.

Sempre uniformizados, com crachá de identificação e atuando em dupla, os agentes atuam de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Segundo o gerente Comercial da Águas do Rio, José Antônio Moreira, o trabalho de porta em porta é uma estratégia utilizada pela empresa para facilitar a vida dos clientes oferecendo oportunidades de negociação.

“Nossa missão é levar água de qualidade para a casa das pessoas. Para isso, temos uma série de possibilidades de pagamento disponíveis e que facilitam a negociação da dívida e a manutenção desse serviço. De acordo com o valor do débito, o cliente pode dar uma entrada e parcelar o restante da dívida, que será cobrado na conta de água. O pagamento pode ser feito pelos cartões de crédito, débito ou pix”, orienta o gerente, que atua na Baixada Fluminense.

As visitas são realizadas pela equipe de cadastro durante a semana. Em casos em que os moradores não possam atender os profissionais no horário de atendimento, serão realizadas marcações aos sábados, assim como após o expediente.