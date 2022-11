Inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Mesquita - Divulgação

Publicado 22/11/2022 21:33 | Atualizado 22/11/2022 23:33

Os mesquitenses a partir de 15 anos e que querem concluir o ensino fundamental já podem se programar. Começaram nesta segunda-feira (21), as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos.



As matrículas para a EJA na rede municipal de Mesquita podem ser feitas diretamente na secretaria de qualquer uma das oito unidades de ensino que oferecem a modalidade.



Os interessados devem apresentar RG ou certidão de nascimento, histórico escolar – caso tenha estudado antes, comprovante de residência, cópia de documento de identidade do responsável legal ou do aluno, caso maior ou emancipado e cópia do cartão de vacinação para aluno menor.



Unidades que oferecem a modalidade:

Oito unidades que oferecem a modalidade na rede municipal de Mesquita Reprodução/ PMM