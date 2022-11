Mesquita certifica mais de 150 usuários em oficinas de beleza - BEA SILVA

Publicado 21/11/2022 20:34

Mais de 150 mesquitenses receberam suas certificações de participação em oficinas de beleza. A cerimônia aconteceu no CRAS Banco de Areia, que fica na Rua Bicuíba 48, e contou com a presença de autoridades da Subsecretaria Municipal de Assistência Social.



Segundo a pasta, embora não tenham caráter profissionalizante, as oficinas são um importante passo para os usuários. Principalmente porque elas são o caminho na busca de novas oportunidades e até mesmo de descoberta de talentos.



“As oficinas de beleza não são cursos, mas são muito qualificadas e contam com material de apoio que auxilia na dinâmica de sua realização. Então, é sempre importante relatar que elas ofertam um despertamento para grandes possibilidades futuras. Portanto, é interessante que eles continuem participando das mesmas e de outras que são ofertadas nos equipamentos e contemplados pelo serviço”, explica Sildivânia Souza, coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.



Na ocasião, receberam certificados os usuários das oficinas de Cílios e Sobrancelhas, Maquiagem, Trancista, Arte nas Unhas e Barbearia.



Carina Nascimento, de 34 anos, foi uma das usuárias a receber não só uma, mas três certificações. “Eu gosto da área da beleza, isso tem me incentivado muito. Eu fiz as oficinas de Trancista, Cílios e Sobrancelhas e maquiagem. Há um tempo atrás, eu tive ansiedade e depressão. Vou permanecer fazendo as oficinas e também os cursos do Espaço da Mulher Mesquitense, onde já fui de turmas de Barbearia e Cabeleireira”, conta a moradora da Vila Emil.



Para participar, o morador precisa comparecer ao equipamento mais próximo de casa e apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Além de oficinas, o morador também pode buscar serviços e atendimentos assistenciais.



CRAS Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque 398.

CRAS Banco de Areia – Rua Bicuíba 48.

CRAS Juscelino – Avenida São Paulo 465.

CRAS Rocha Sobrinho – Avenida Coelho da Rocha 1426.

CRAS Santa Terezinha – Rua Hélio Mendes do Amaral 220.

CRAS Santo Elias – Rua Cesário 659.