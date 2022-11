Sistema de licenciamento ambiental online começa a funcionar - Reprodução

Publicado 18/11/2022 18:39

O novo Sistema de Licenciamento Ambiental online começou a funcionar em Mesquita. A cidade se destaca como pioneira na Baixada Fluminense a adotar um portal para as demandas de meio ambiente e urbanismo.





Por meio do portal, as empresas do município podem emitir a licença de forma ainda mais ágil e prática. O link do site é ( mesquitama.sislam.com.br ). Também é possível encontrar o endereço no Portal da Transparência de Mesquita.

O sistema online também contribui para a centralização dos processos e para as práticas sustentáveis, uma vez que papéis são evitados. “Depois de analisar o trabalho que vinha sendo feito nesse segmento, tivemos a ideia de implementar uma estrutura virtual que facilitasse a tramitação processual, que agora é integralmente online. Mas não somente isso, como também colaborasse para a preservação do meio ambiente. De certo, as demandas serão otimizadas, ficando concentradas em um único lugar”, comenta o secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior.



A pasta ressalta que todos os empreendimentos devem obter o licenciamento ambiental. Isso porque, através dele, é possível administrar o controle prévio e autorizado de construções, instalações, ampliação de organizações que utilizam de recursos ambientais ou que, ainda, possam provocar poluição e danos ao meio ambiente.

O evento de apresentação foi realizado no Auditório Zelito Viana, no primeiro andar da sede da prefeitura DIVULGAÇÃO/TIAGO FERRAZ



“Essa conquista é fruto de um conglomerado de ações, como a Coleta Seletiva Solidária, a Educação Ambiental e as atividades de urbanismo. Mas isso não seria possível sem a união entre os responsáveis e profissionais envolvidos”, ressalta Rodrigo Rodrigues, subsecretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.



Hoje, o município ocupa a quinta classificação no Estado do Rio de Janeiro no ICMS Verde, que beneficia as cidades que mais se destacam nas questões ecológicas.