Mesquita foi representado em competições de lutas, xadrez e handebol, garantindo boas colocações - Divulgação

Publicado 17/11/2022 21:00

O feriadão da Proclamação da República foi agitado para atletas mesquitenses. Entre sábado e terça-feira, dias 12 e 15 de novembro, o município foi representado em competições de lutas, xadrez e handebol, garantindo boas colocações.



Para o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues, o esporte é como um instrumento de transformação social: “Por isso mesmo, apostamos no alto rendimento em diversas modalidades. Essas pessoas que se destacam em competições e representam nossa cidade em diversas cidades servem como inspiração para milhares de jovens mesquitenses”, avalia.



No sábado, 12, rolou o Campeonato Estadual de Kickboxing 2022, na Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino, mais conhecida como Vila Olímpica do Mato Alto, na Praça Seca, em Jacarepaguá. A Team Mesquita Fight marcou presença com dez atletas, conquistando cinco cinturões, três segundos lugares e um terceiro lugar na competição.



Já no dia seguinte, domingo, 13 de novembro, foi a vez de Mesquita garantir um troféu, só que no Clube de Xadrez do Méier.



O handebol também rendeu títulos para mesquitenses. No domingo, dia 13, as meninas da equipe se deram bem no Torneio Estadual Cadete Feminino, faturando o terceiro lugar. Já na categoria Cadete Masculino, os meninos conquistaram o ouro, terminando como os campeões da competição.

Por fim, na terça-feira, dia 15, o Team Mesquita Fight participou da 29° Sparring Iron Man de Boxe 2022, que aconteceu no Tênis Clube de Mesquita, no Centro da cidade. Lá, três atletas conquistaram duas medalhas de ouro e uma de prata.