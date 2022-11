‘Águas do Rio com Você’ oferece condições especiais de pagamento na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 16/11/2022 09:55 | Atualizado 16/11/2022 17:55

A ‘Águas do Rio com Você’ realiza mais uma edição. Além de se hidratar, o público terá acesso a uma série de serviços.



Entre os serviços disponíveis estão renegociação de dívidas, com parcelamento especial e entradas flexíveis, cadastro para novas ligações, emissão de segunda via de conta e de nada consta.



“Em um ano de atuação, conseguimos resultados significativos para a Baixada Fluminense levando água de qualidade para quem nunca teve acesso a este serviço. O objetivo é continuar avançando e cumprindo nosso compromisso de resgatar a dignidade das pessoas através do acesso ao saneamento básico. Para isso, é fundamental que o morador esteja cadastrado e com as contas em dia”, explicou Luiz Fabbriani, diretor-superintendente com atuação na Baixada Fluminense.



Para efetuar a negociação, a população precisa apresentar documento de identidade (RG), CPF ou uma conta de água.