Mudança no trânsito da Avenida Getúlio de Moura (Mesquita) - RENATO DRONES

Mudança no trânsito da Avenida Getúlio de Moura (Mesquita) RENATO DRONES

Publicado 11/11/2022 15:34

O cruzamento entre a Avenida Getúlio de Moura e a descida do Viaduto Cantor e Compositor Dicró, no sentido Nova Iguaçu, será fechado permanentemente neste sábado, dia 12. A mudança faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, que vem sendo colocado em prática desde o ano passado na cidade de Mesquita.



Os motoristas que descerem o viaduto no sentido Nova Iguaçu, então, terão um pequeno trecho de mão dupla para, dali, acessar uma bifurcação que os direcionarão para o outro lado da pista. Da mesma forma, quem vier de Nova Iguaçu e quiser se dirigir até o Cosmorama, deverá virar à esquerda na Rua Tenente Aldir Soares Adriano.



“Isso é fruto de trabalhos e planejamentos que duram já quase dois anos. Tudo foi pensado, sob vários pontos de vista, para melhorar o fluxo do trânsito naquela região e em concordância com a própria população. Conseguiremos obter sucesso nesse quesito por meio do movimento de dispersar a retenção dos veículos”, explica o secretário municipal de Mobilidade, Infraestrutura e Serviços Públicos de Mesquita, Rholmer Louzada Junior. Ele ainda adianta que, para o próximo ano, pretende alcançar outras principais vias da cidade, como a Avenida São Paulo, por exemplo.



A alteração será sinalizada com placas e equipes estarão no local para garantir a segurança no trânsito, oferecer informações e tirar dúvidas.



Mudança no trânsito da Avenida Getúlio de Moura (Mesquita) RODOLHO LUCENA

Outra proposta do plano é unir Mesquita a Nilópolis e Nova Iguaçu por meio de uma ciclovia. A passagem será justamente pelo trecho onde está localizado o cruzamento, representando a união da Avenida Baronesa de Mesquita e da Avenida Getúlio de Moura. Para isso, novas intervenções serão realizadas. Até o momento, porém, não há nenhuma data prevista.