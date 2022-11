A rua Virtude, no Centro de Mesquita, passou por manutenção na iluminação - PMM

A rua Virtude, no Centro de Mesquita, passou por manutenção na iluminaçãoPMM

Publicado 10/11/2022 19:22

As equipes de serviços públicos estão sempre nas ruas realizando melhorias na cidade de Mesquita. Diversos bairros estão recebendo reparos e, agora, se encontram muito mais agradáveis e seguros para a circulação de pessoas à noite, segundo a pasta.



A rua Virtude, no Centro de Mesquita, passou por manutenção na iluminação pública. Ainda segundo a organização, a troca de lâmpadas é um serviço essencial para trazer qualidade de vida aos munícipes, permitindo que transitem com mais segurança.



Agentes instalaram pontos de iluminação com mais potência, proporcionando mais segurança aos motoristas e pedestres.



A mesquitense Ana Maria elogiou os serviços da atual gestão: “Prefeitura trabalhando muito. Os fios que estavam largados, agora, foram descartados corretamente. Os moradores agradecem”.