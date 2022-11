Alunos do projeto Defesa Civil Juvenil ganham formatura - MATHEUS PINA

Publicado 08/11/2022 23:14

Os alunos que participaram do projeto Defesa Civil Juvenil de Mesquita ganharam uma cerimônia de formatura. Na oportunidade, foram entregues os certificados de conclusão e medalhas de reconhecimento.



Essa é a primeira edição do projeto depois da pandemia. As aulas foram ministradas na Escola Municipal Cruzeiro do Sul. “Tínhamos uma atividade constante no Defesa Civil Juvenil. Mas, por questões de saúde, tivemos de paralisar as capacitações. Agora que as coisas estão melhores, decidimos voltar à ativa. Essa é uma ação indispensável para a sociedade, principalmente na formação de cidadãos conscientes e com resiliência”, garante o diretor da Defesa Civil de Mesquita, Marlon Araújo.



Após o momento do hino nacional, os representantes da Defesa Civil de Mesquita fizeram homenagens a alguns alunos. Os três que mais se destacaram durante a formação subiram ao palco para receber medalhas.



Entre as figuras de maior destaque estava Chelsea Raíssa, de 16 anos. Estudante do Colégio Estadual Brasil, no Centro da cidade, ela soube da oportunidade e não deixou escapar.



“Gostei muito de participar. Não me arrependo, apesar da minha casa ser um pouco distante de onde aconteciam as aulas. Aprendi bastante coisa e, com isso, quero tentar honrar e preservar minha cidade e, também, meu estado. Além disso, não esperava receber uma das medalhas de recompensa. Fiquei surpresa e feliz”, disse a jovem.

Alunos que mais se destacaram durante a formação subiram ao palco para receber medalhas MATHEUS PINA



Já o mesquitense Gustavo Carvalho, de 15 anos, foi convidado para fazer as juras de cumprimento dos deveres. “Confesso que fiquei um pouco nervoso. Mas foi legal emprestar minha voz para algo tão importante quanto o juramento. Curti muito fazer parte do projeto e disso”, contou, empolgado.



Também marcaram presença no evento a subsecretária municipal de Assistência Social, Nara Cristina Lucena; o coordenador regional da Defesa Civil da Baixada Fluminense, Major BM Geovani Mouta; a superintendente de recursos financeiros da Secretaria Municipal de Educação, Mariana Santos; e representantes da Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu.