CRAS Santo Elias conscientiza usuários sobre Outubro Rosa - MATHEUS PINA

CRAS Santo Elias conscientiza usuários sobre Outubro RosaMATHEUS PINA

Publicado 07/11/2022 18:38 | Atualizado 07/11/2022 21:43

O CRAS Santo Elias conscientizou seus usuários sobre a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de mama e colo de útero. O encontro aconteceu na Praça PEC e reuniu, além de usuários, pessoas da população em geral para uma palestra comandada por profissionais de saúde da Clínica da Família Jacutinga, unidade que atende a região.

Foi na quadra que mulheres se reuniram para aprender sobre sintomas, formas de prevenção e autoconhecimento. Isso porque, segundo a enfermeira Ingrid Angelus, é necessário que a mulher conheça seu corpo e esteja atenta às mudanças que ocorrem nele.

“Ás vezes, vemos alguns tabus sobre a mulher não poder se olhar e tocar, mas precisamos nos conhecer e fazer disso uma rotina. E, se notar algo diferente, se dirija até a clínica da família que atende sua região. Em todas as unidades, temos rede de apoio e suporte para atender essa paciente. Ela vai passar pelo médico, pela equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e especialista, dependendo do estadiamento da doença”, explica a profissional.

Para Cristina Drummond, coordenadora do CRAS Santo Elias, a busca pelos equipamentos da assistência não pode ser esquecida nesses momentos. “Se uma paciente for diagnosticada e precisar fazer um tratamento fora do município, por exemplo, ela pode ir até o CRAS que atende sua região para pegar o formulário do Vale-Social. Depois de levar ao médico para preencher, ela traz de volta para o equipamento e enviamos ao Estado. É por isso que achamos interessante, como Assistência Social, complementar essas informações”, explica Cristina.

O CRAS Santo Elias fica na rua Cesário 659, na Praça PEC, e oferece serviços socioassistenciais, como inscrição para o BPC (Benefício de Prestação Continuada), inscrição no Cadastro Único, isenção para emissão de documentos e atendimento social e psicológico, além das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).