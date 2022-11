Pré-matrícula on-line aberta para Educação Infantil de Mesquita - Divulgação

Publicado 05/11/2022 13:05

A pré-matrícula on-line para Educação Infantil de Mesquita já começou. Vagas são direcionadas às crianças com até cinco anos de idade que ainda não estão na rede pública municipal. Inscrições se encerram no dia 30 deste mês.



De acordo com Monique Rosa, subsecretária municipal de Educação, os responsáveis devem ficar atentos a esse prazo. “Esse é o primeiro passo para manifestar o interesse na vaga. Quando encerrarmos o período de pré-matrícula, é realizado um sorteio, que acontece de forma pública e garante transparência aos munícipes. Assim, é extremamente importante estar atento ao prazo deste cadastro”, explica.



O cadastro deve ser feito apenas de forma on-line, através do endereço eletrônico https://educa.mesquita.rj.gov.br/ . Ao acessar o site, o responsável deverá clicar em “inscrição”. Em seguida, abrirá uma tela solicitando o login. No caso de primeiro acesso no sistema, será necessário realizar o cadastro, clicando em “cadastrar responsável”, onde serão solicitados dados pessoais.