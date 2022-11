Alunos recebem premiação do concurso Manto Mesquitense - Divulgação/ PMM

Publicado 03/11/2022 14:28

Os vencedores do concurso Manto Mesquitense receberam os prêmios da competição. Atividade contou com a participação de Thayná Silva, uma das principais jogadoras do Sodiê Doces/Mesquita/LSB e também atleta da Seleção Feminina de Basquete.



Os alunos Thuanny Monteiro e Gustavo Carvalho Lima, da Escola Municipal Ernesto Che Guevara e Escola Municipal Cruzeiro do Sul, respectivamente, foram os vencedores. O desenho somou 3.457 votos durante a competição e garantiu à jovem um fone bluetooth, uma bola oficial de basquete e a camisa escolhida.



A mesquitense conta que não tinha muitas expectativas, mas não deixou de participar. “Eu tô feliz de ter ganhado, não tinha esperança de ficar entre os melhores. Eu só pintei e ponto”, relata Thuanny.



O segundo lugar ficou com o estudante Gustavo Carvalho Lima, que recebeu 3.259 votos. Ele também levou para casa uma camisa oficial de 2021 e um fone de ouvido. “Me sinto muito feliz por ter ganhado. Estar entre os cinco finalistas foi uma gratidão pra mim. Ser um dos três vencedores também foi maravilhoso. Colocar meu desenho e representar a minha escola na camisa de um campeonato importante de basquete é muito legal”, conta o aluno.



Aluno Gustavo Carvalho Lima e a atleta Thayná Silva Divulgação/ PMM

Já o desenho da aluna Taylaine Viana Lima, da Escola Municipal Ernesto Che Guevara, ficou na terceira posição, sendo premiada com a versão em miniatura do “Loquinho James”, mascote da equipe.



A presença da atleta Thayná na entrega da premiação foi significativa. “Foi uma maravilha poder participar da entrega desses prêmios, as crianças conheceram um pouquinho de mim e eu conversei com algumas delas. Eu quero ver esses rostos na arquibancada quando começar o campeonato ano que vem, estou com muita expectativa para ver se algum deles vai se interessar pelo esporte através dessa nossa conquista dos uniformes”, contou a atleta.

Atleta Thayná e alunos da rede municipal Divulgação/ PMM

O concurso



O concurso começou no dia 5 de setembro e aconteceu entre as turmas do 9º ano das escolas da rede pública municipal. Ao todo, a competição somou 7.245 votos. Essa foi uma parceria entre a Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e a Secretaria Municipal de Educação.