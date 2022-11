Acidente na descida do viaduto entre Mesquita e Belford Roxo - Reprodução

Acidente na descida do viaduto entre Mesquita e Belford Roxo Reprodução

Publicado 01/11/2022 14:33 | Atualizado 01/11/2022 14:34

Um motociclista acabou colidindo com um automóvel na descida do viaduto entre as cidades de Belford Roxo e Mesquita, na Baixada Fluminense. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento.



Motociclista é arremessado após bater em carro na descida de viaduto em #Mesquita. Apesar da gravidade, o acidente não deixou vítimas fatais. #ODia



Saiba mais: https://t.co/PSkTIOJ26i pic.twitter.com/SLy41zE5cU — Jornal O Dia (@jornalodia) November 1, 2022

No flagrante, é possível ver o motociclista descendo o viaduto em alta velocidade. O carro, que vinha na direção oposta, realiza a curva para entrar na rua ao lado da principal. Por fim, o motociclista não conseguiu frear, colidindo contra a lateral do carro.



Apesar do acidente, não houveram vítimas fatais no local.